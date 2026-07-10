ФІФА назвала найкращого гравця матчу Франція – Марокко у чвертьфіналі ЧС-2026

Нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе визнали найкращим гравцем матчу проти Марокко у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

У цій зустрічі зірковий форвард мадридського Реала не забив пенальті на 28-й хвилині поєдинку. Проте вже у другому таймі скористався передачею Дезіре Дуе та відкрив рахунок.

Нагадаємо, що Франція вибила Марокко з чемпіонату світу-2026 у чвертьфіналі, забивши два голи у другому таймі.

Це був рекордний матч наставника "Ле Бле" Дідьє Дешама, завдяки якому він зрівнявся з видатним тренером збірної ФРН Гельмутом Шеном. Крім того, французи повторили результат півфіналу ЧС-2022, коли вони здолали "Атлаських Левів" з абсолютно аналогічним рахунком 2:0.