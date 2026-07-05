Україна – Італія: відеоогляд матчу 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2026 U-19
УАФ
У неділю, 5 липня, збірна України з футболу провела свій заключний матч в межах групового етапу Євро-2026 U-19, у якому обіграла Італію.
Зустріч завершилася з рахунком 1:0.
У підсумку "синьо-жовті" здобули три поспіль перемоги та вийшли в 1/2 фіналу з першого місця своєї групи.
Огляд матчу
Чемпіонат Європи - U-19
Група В, 3-й тур
Гол: 1:0 – 30 Оличенко
Нагадаємо, у півфіналі підопічні Дмитра Михайленка зіграють проти команди Німеччини.