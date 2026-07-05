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Україна – Італія: відеоогляд матчу 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2026 U-19

Олексій Мурзак — 5 липня 2026, 23:12
Україна – Італія: відеоогляд матчу 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2026 U-19
УАФ

У неділю, 5 липня, збірна України з футболу провела свій заключний матч в межах групового етапу Євро-2026 U-19, у якому обіграла Італію.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

У підсумку "синьо-жовті" здобули три поспіль перемоги та вийшли в 1/2 фіналу з першого місця своєї групи.

Огляд матчу

Відео MEGOGO

Чемпіонат Європи - U-19
Група В, 3-й тур

Україна – Італія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 30 Оличенко

Нагадаємо, у півфіналі підопічні Дмитра Михайленка зіграють проти команди Німеччини.

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