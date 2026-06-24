Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Злива втрачених моментів: огляд матчу ЧС-2026 Англія – Гана

Олексій Мурзак — 24 червня 2026, 03:25
Злива втрачених моментів: огляд матчу ЧС-2026 Англія – Гана
Getty Images

У ніч проти 24 червня на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбувся матч 2-го туру групи L, у якому між собою зустрічалися збірні Англії та Гани.

Зустріч, яка відбулася у Фоксборо (штат Массачусетс, США) на арені Gillette Stadium, завершилася з рахунком 0:0.

Збірна Англії мала серйозну перевагу за ударами (19 проти 2) та володінням м'ячем (79%), але так і не змогла пробити оборону суперника.

Огляд матчу

Відео MEGOGO

Чемпіонат світу-2026 з футболу
Груповий раунд, 2-й тур, група L
23 червня

Англія – Гана 0:0

Збірна Англії зберегла лідерство у групі L. У заключному турі групового етапу англійці зіграють проти Панами, тоді як Гана зустрінеться з Хорватією. Обидва поєдинки відбудуться 28 червня.

ВІДЕООГЛЯД збірна Англії з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу Збірна Гани з футболу

ВІДЕООГЛЯД

Кров текла рікою: огляд бою Дюбуа – Вордлі
Найрезультативніший матч в історії УПЛ: огляд поєдинку 25 туру між Кривбасом та Динамо
"Гірники" пішли у відрив: огляд центрального матчу 24 туру УПЛ Шахтар – Полісся
Нокаут аперкотом: огляд бою Ітаума – Франклін
Суперечливі рішення та перформанс Пономаренка: огляд центрального матчу 19 туру УПЛ Полісся – Динамо

Останні новини