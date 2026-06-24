Злива втрачених моментів: огляд матчу ЧС-2026 Англія – Гана

У ніч проти 24 червня на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбувся матч 2-го туру групи L, у якому між собою зустрічалися збірні Англії та Гани.

Зустріч, яка відбулася у Фоксборо (штат Массачусетс, США) на арені Gillette Stadium, завершилася з рахунком 0:0.

Збірна Англії мала серйозну перевагу за ударами (19 проти 2) та володінням м'ячем (79%), але так і не змогла пробити оборону суперника.

Огляд матчу

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Чемпіонат світу-2026 з футболу

Груповий раунд, 2-й тур, група L

23 червня

Англія – Гана 0:0

Збірна Англії зберегла лідерство у групі L. У заключному турі групового етапу англійці зіграють проти Панами, тоді як Гана зустрінеться з Хорватією. Обидва поєдинки відбудуться 28 червня.