Шеркі розповів, чому збірна Франції програла Іспанії у півфіналі чемпіонату світу-2026

Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті та збірної Франції Раян Шеркі розповів, що Іспанія була кращою в усіх аспектах у півфіналі ЧС-2026.

Його слова передає RMC Sport.

За словами француза, суперник більше хотів перемогти, тому пройшов до фіналу турніру.

"Навіть не знаю, що сказати. Вони були кращими у всіх аспектах гри. Вони більше хотіли перемогти. Я переконаний, що наша команда сильніша за них, але сьогодні вони нас перевершили. Вони не чинили якогось божевільного тиску, не пресингували по всьому полю. Можливо, ми не впоралися з емоціями. Щодо матчу за 3-тє місце, то спочатку нам потрібно просто осмислити те, що відбувається. Серце розривається, коли бачиш емоції вболівальників, які згуртувалися під нашим прапором. До речі, хочу подякувати всім французам, які підтримували нас", – сказав Шеркі.

Іспанія переграла Францію завдяки голам Оярсабаля та Порро (2:0). "Фурія Роха" повторила світову рекордну серію збірної Італії, яка також не програвала протягом 37 ігор (2018-2021).

Суперник "Червоної Фурії" визначиться 15 липня у протистоянні Англія – Аргентина. Початок цієї зустрічі о 22:00 (за київським часом). Натомість Франція побореться за третє місце чемпіонату світу проти того, хто програє у цій битві.

Раніше своїми думками після матчу поділилися обидва головні наставники національних команд – Дідьє Дешам та Луїс де ла Фуенте. Водночас нападник Кіліан Мбаппе пояснив поразку "Ле Бльо".

Після поєдинку наставник французької команди розкритикував роботу суддів, а капітан Іспанії Родрі дорікнув головному арбітру щодо його рішень в очевидних фолах.