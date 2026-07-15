Наставник Іспанії – про слова Дешама щодо суддівства: Коли програєш, усі ми шукаємо виправдання

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте відреагував на слова наставника Франції Дідьє Дешама, який пожалівся на суддівство у півфіналі ЧС-2026 з футболу.

Його слова передає Marca.

Коуч "Ле Бльо" залишився незадоволеним роботою головного арбітра – сальвадорця Івана Бартона. Своєю чергою, іспанський коуч запевнив, що коли твоя команда програє, то всі починають шукати виправдання цьому негативному результату.

"Коли програєш, усі ми шукаємо виправдання. Ми пережили погані моменти із суддівством. Це нагадало нам день матчу проти Уругваю. Було кілька епізодів, у яких ми почуваємося постраждалими. Поблажливість арбітра... Усе, про що я прошу, – це щоб ми всі ставали кращими: суддівство, ВАР", – заявив де ла Фуенте.

Збірна Іспанії переграла Францію завдяки голам Оярсабаля та Порро (2:0) та повторила світову рекордну серію Італії, яка також не програвала протягом 37 ігор (2018-2021).

Раніше своїми думками виключно по гри поділилися обидва головні наставники національних команд – Дідьє Дешам та Луїс де ла Фуенте. Кіліан Мбаппе пояснив поразку "Ле Бльо".

Суперник "Червоної Фурії" визначиться 15 липня у протистоянні Англія – Аргентина. Початок цієї зустрічі о 22:00 (за київським часом). Натомість Франція побореться за третє місце чемпіонату світу проти того, хто програє у цій битві.