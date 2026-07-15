Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Навіть у найсміливіших мріях не міг уявити такого: Порро – про звитягу у півфіналі Мундіалю

Софія Кулай — 15 липня 2026, 07:29
Навіть у найсміливіших мріях не міг уявити такого: Порро – про звитягу у півфіналі Мундіалю
Педро Порро
Getty Images

Правий захисник збірної Іспанії та англійського Тоттенгема Педро Порро зізнався, що навіть у найсміливіших мріях не міг уявити того, що зможе пройти Францію на шляху до фіналу чемпіонату світу-2026.

Його цитує ФІФА.

Футболіст "Фурії Роха" не міг стримати радісні емоції від перемоги.

"Це здійснення мрії. Чесно кажучи, я навіть у найсміливіших мріях не міг уявити такого. Я неймовірно щасливий, дуже щасливий через ставлення команди до гри від першої й до останньої хвилини. Вважаю, ми провели чудовий матч і зробили все, що було потрібно сьогодні (14 липня – прим. ред.), щоб вийти до фіналу.

Ми знали, що нам протистоятиме дуже, дуже сильна команда, яка останнім часом демонструвала відмінну гру. Але, чесно кажучи, це заслуга всієї команди, а зовсім не моя. Хочу лише привітати всіх, адже вони провели фантастичний матч", – сказав Порро.

Іспанія обіграла Францію з рахунком 2:0. Перемогу команді Луїса де ла Фуенте принесли голи Оярсабаля та Порро. Якраз Педро, який провів свій 23-й матч за збірну, став найкращим гравцем півфіналу Мундіалю.

Раніше своїми думками після гри поділилися обидва головні тренери національних команд – Дідьє Дешам та Луїс де ла Фуенте.

Додамо, що другий фіналіст ЧС-2026 визначиться 15 липня у зустрічі Англія – Аргентина (о 22:00). 

Читайте також :
Мбаппе пояснив поразку Франції від Іспанії у півфіналі ЧС-2026: Ми дозволили їм диктувати темп
Збірна Іспанії з футболу Збірна Франції з футболу Педро Порро Чемпіонат світу-2026 з футболу

Збірна Іспанії з футболу

Мбаппе пояснив поразку Франції від Іспанії у півфіналі ЧС-2026: Ми дозволили їм диктувати темп
Тренер Іспанії оцінив перемогу над Францією на ЧС-2026: Перед ними стояла найкраща команда у світі
Якщо я щось скажу, то здаватимуся плаксієм: Дешам – про поразку Франції від Іспанії у півфіналі ЧС-2026
Франція – Іспанія: відеоогляд матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026
Збірна Іспанії повторила рекорд Італії за найдовшою безпрограшною серією в основний час

Останні новини