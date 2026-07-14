Півзахисник Франції гучно висловився перед півфіналом ЧС-2026 проти Іспанії: Ми нікого не боїмося

Центральний півзахисник збірної Франції Воррен Заїр-Емері зробив гучну заяву перед півфіналом ЧС-2026 проти Іспанії про безстрашність "Ле Бльо".

Його слова передає Mundo Deportivo.

20-річний футболіст ПСЖ пригадав поразку від "Червоної Фурії" 2-річної давнини. Нагадаємо, що французи програли іспанцям в 1/2 фіналу Євро-2024 (1:2), а після цього ще й поступилися у півфіналі Ліги націй (4:5).

"Я не знаю, що думають іспанці. Ми – Франція, і ми нікого не боїмося. Ми зосереджені на собі. Вони можуть висловлювати свою думку, але це не має особливого сенсу. Гра проходить не в соцмережах чи пресі. Вона відбудеться на полі.

Чесно кажучи, я не читаю, хто і що говорить. Ми думаємо про матч, а не про заяви в медіа. За два роки команди сильно змінилися. З таких матчів ми робимо висновки. Ми готові. Хочемо перемогти Іспанію та взяти реванш, але для цього потрібно залишатися максимально зосередженими", – сказав Заїра-Емері.