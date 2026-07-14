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Півзахисник Франції гучно висловився перед півфіналом ЧС-2026 проти Іспанії: Ми нікого не боїмося

Софія Кулай — 14 липня 2026, 14:43
Півзахисник Франції гучно висловився перед півфіналом ЧС-2026 проти Іспанії: Ми нікого не боїмося
Воррен Заїр-Емері
Getty Images

Центральний півзахисник збірної Франції Воррен Заїр-Емері зробив гучну заяву перед півфіналом ЧС-2026 проти Іспанії про безстрашність "Ле Бльо".

Його слова передає Mundo Deportivo.

20-річний футболіст ПСЖ пригадав поразку від "Червоної Фурії" 2-річної давнини. Нагадаємо, що французи програли іспанцям в 1/2 фіналу Євро-2024 (1:2), а після цього ще й поступилися у півфіналі Ліги націй (4:5).

"Я не знаю, що думають іспанці. Ми – Франція, і ми нікого не боїмося. Ми зосереджені на собі. Вони можуть висловлювати свою думку, але це не має особливого сенсу. Гра проходить не в соцмережах чи пресі. Вона відбудеться на полі.

Чесно кажучи, я не читаю, хто і що говорить. Ми думаємо про матч, а не про заяви в медіа. За два роки команди сильно змінилися. З таких матчів ми робимо висновки. Ми готові. Хочемо перемогти Іспанію та взяти реванш, але для цього потрібно залишатися максимально зосередженими", – сказав Заїра-Емері.

Півфінальна зустріч Франція – Іспанія на ЧС-2026 розпочнеться 14 липня о 22:00 (за київським часом).

Нагадаємо, що у чвертьфінальному раунді ЧС-2026 "Ле Бльо" обіграли Марокко (2:0), а підопічні Луїса де ла Фуенте вибили Бельгію (2:1).

Напередодні півфінальної зустрічі своїми думками поділилися наставник збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте та півзахисник "Червоної Фурії" Мікель Меріно.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Франція – Іспанія.

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