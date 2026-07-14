55 на 45: український тренер назвав фаворита матчу Англія – Аргентина у півфіналі ЧС-2026

Український тренер Олег Федорчук поділився думкою щодо півфінального матчу чемпіонату світу-2026, в якому зустрінуться збірні Англії та Аргентини.

Його слова передає Sport.ua.

Експерт вважає, що в цій дуелі незначним фаворитом будуть підопічні Томаса Тухеля. Він пояснив, що може стати вирішальним фактором у боротьбі за путівку до фіналу:

"У цьому протистоянні віддаю незначну перевагу британцям: 55 на 45. По-перше, в англійців більш збалансований склад, по-друге, може забракнути сил ветерану аргентинців Мессі. Він приїхав на ЧС тільки забивати, а тут ще змушують, образно кажучи, тягати рояль. Навряд чи аргентинцям сподобається й те, що в англійців надійна та мобільна оборона.

А, якщо дозволять домінувати й у перехідній фазі, то взагалі будуть приречені. Бо йдеться не тільки про бомбардирський талант Кейна, а й про хист універсала Беллінгема забивати вирішальні голи. Щоправда, певне занепокоєння викликає воротарська позиція в англійців. Я не можу сказати, що Пікфорд – проблемний, але й не безгрішний. А тут ще, як на зло одним з опонентів буде геніальний хитрун Мессі. Висновки робіть самі".