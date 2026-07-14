У в'єтнамках до короля: зірка збірної Норвегії здивував образом на офіційному прийомі
Збірна Норвегії повернулася додому після історичного виступу на чемпіонаті світу-2026, де вперше за 28 років зіграла на мундіалі та дісталася чвертьфіналу.
На честь цього футболістів запросили на урочистий прийом до Королівського палацу в Осло, однак один із гравців примудрився стати головною зіркою заходу ще до його початку.
Правий захисник дортмундської Боруссії Юліан Рюерсон вирішив не надто перейматися офіційним дрес-кодом. Поки більшість партнерів по команді прийшла у кросівках або класичному взутті, футболіст з'явився у звичайних в'єтнамках.
Саме в такому образі Рюерсон потиснув руку королю Норвегії Гаральду V, кронпринцу Гакону, принцесі Інґрід Александрі та принцу Сверре Магнусу.
Втім, причину такого вибору можна зрозуміти. Під час драматичного чвертьфіналу проти Англії захисник отримав травму та був змушений достроково залишити поле. Ймовірно, саме через пошкодження він обрав максимально комфортне взуття для офіційної церемонії.
Жодного скандалу через це не виникло. Навпаки, фотографії миттєво розлетілися соцмережами, а користувачі з гумором відреагували на нестандартний стиль футболіста.
Нагадаємо, збірна Норвегії стала однією з головних сенсацій чемпіонату світу-2026. Команда дісталася чвертьфіналу, де в драматичному матчі поступилася Англії з рахунком 1:2.
Раніше повідомлялося, що народ Норвегії влаштував грандіозний прийом своїй національній збірній після її повернення з чемпіонату світу-2026.