Порро: Ми повинні сподіватися, що у Франції гра не піде

Правий захисник Тоттенгема та збірної Іспанії Педро Порро розповів, чого чекає від півфіналу чемпіонату світу-2026 проти Франції.

Слав 26-річного футболіста наводить RMC Sport.

"Ми повинні бути зосереджені на 200% і сподіватися, що у Франції гра не піде. Ми знаємо, що у них є сильні гравці, особливо в атаці. Вони чудово виступають на чемпіонаті світу, але й ми також. Ми їх не боїмося. Якщо ви запитаєте їх, вони скажуть, що не бояться Іспанії.

Усе вирішать деталі та концентрація. Потрібно враховувати загрозу, яка виходить від суперника, але водночас зосереджуватися на власній грі. Не думаю, що їх можна вважати фаворитом. У будь-якому разі ми впевнені у своїх силах. А те, що говорять за межами нашого кола, нас не надто турбує", – заявив Порро.