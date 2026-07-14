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Англія – Аргентина: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу ЧС-2026

Денис Іваненко — 14 липня 2026, 06:22
Англія – Аргентина: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу ЧС-2026
Англія – Аргентина, коефіцієнти на півфінал ЧС-2026
Getty Images

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 1/2 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Англії та Аргентини.

На думку ліцензованого букмекера betking, незначним фаворитом матчу є підопічні Томаса Тухеля, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,66. Нічия – 3,00. Виграш "альбіселесте" – 3,00.

Прохід "трьох левів" до наступної стадії турніру – 1,76. На те, що команда Ліонеля Скалоні проб'ється до фіналу – 1,90.

Протистояння відбудеться 15 липня на "Мередес-Бенц Стедіум" в Атланті. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що в 1/4 фіналу Англія пройшла Норвегію (2:1), а Аргентина здолала Швейцарію (3:1). Обидві команди вирвали перемоги в екстратаймах.

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