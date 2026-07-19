Триллер із 10-ма голами: відеоогляд матчу Франція – Англія за "бронзу" чемпіонату світу-2026

У неділю, 19 липня, відбувся поєдинок за третє місце на чемпіонаті світу-2026 із футболу, у якому збірна Англії перемогла команду Франції.

Команди влаштували справжнє футбольне шоу, забивши на двох 10 голів.

Це найрезультативніший поєдинок Мундіалів у ХХI столітті. Ця зустріч також входить у топ-5 за кількістю голів за всю історію планетарних першостей.

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Чемпіонат світу-2026 з футболу

Матч за третє місце, 19 липня

Франція – Англія 4:6 (0:4)

Голи: 0:1 – 3 Райс, 0:2 – 18 Конса, 0:3 – 37 Сака, 0:4 – 45+1 Сака, 1:4 – 48 Мбаппе, 2:4 – 54 Баркола, 3:4 – 66 Мбаппе, 3:5 – 83 Сака (пен), 4:5 – 90+6 Дембеле, 4:6 – 90+8 Беллінгем

Нагадаємо, 19 липня, о 22:00 головний трофей у фіналі між собою розіграють збірні Іспанії та Аргентини.

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