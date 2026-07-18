Мали подарувати тобі кращий фінал: Мбаппе зворушливо звернувся до Дешама перед прощальною грою тренера

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе попрощався з головним тренером Дідьє Дешамом, для якого матч за третє місце на чемпіонаті світу-2026 проти Англії стане останнім на чолі французької збірної.

Про це футболіст розповів в Інстаграм.

"Сьогодні – твій останній танець. Ти так багато нам дав. Ми мали подарувати тобі кращий фінал, але не змогли. Дуже важко підібрати слова, щоб описати все, що ти зробив за ці 14 років, адже ти став однією з ключових постатей відродження цієї команди. Люди не завжди могли належно оцінити твою велич, але час і історія все розставлять на свої місця. Дякую тобі за те, що дав мені шанс і можливість стільки років представляти нашу країну на найбільшій футбольній сцені. Я почуваюся привілейованим, що мав змогу бути поруч з однією з найбільших легенд нашої країни. У мене залишилися лише найкращі спогади про все, що ми пережили й досягли разом. Бажаю тобі всього найкращого в новому етапі життя. І ще раз дякую за все, що ти зробив для цієї футболки, яка так багато для нас означає", – написав Мбаппе.

Зазначимо, що Дідьє Дешам очолював збірну Франції з липня 2012 року. Він ставав із командою чемпіоном світу (2018), переможцем Ліги націй (2021), а також срібним призером ЧС-2022 та Євро-2016.

Останній поєдинок Дешама на чолі "Ле Бльо" відбудеться 19 липня. Він розпочнеться опівночі за київським часом.

Нагадаємо, новим головним тренером збірної Франції після ЧС-2026 стане Зінедін Зідан.