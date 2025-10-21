Забив Динамо – увійшов в історію: Будківський став автором ювілейного голу чемпіонату України

Форвард та капітан луганської Зорі Пилип Будківський вписав своє ім'я в історію українського футболу, забивши ювілейний гол.

Про це повідомляє УПЛ.

18 жовтня Зоря зіграла внічию з Динамо (1:1) у межах 9 туру Української Прем'єр-ліги. На 84-й хвилині за рахунку 0:1 на користь киян Будківський влучним ударом головою замкнув подачу з флангу у виконанні Неманьї Анджушича, чим приніс своїй команді одне очко.

Згідно з джерелом, Будківський став автором 19 000-го голу в історії вищого українського дивізіону.

Перший гол у чемпіонаті України забив хавбек львівських Карпат Анатолій Мущинка. Це сталося 6 березня 1992 року у матчі проти Чорноморця (2:2).

Ці 19 000 голів були забиті представниками 53 клубів. Найчастіше завдавали результативних ударів гравці Динамо (2 158), Шахтаря (2 147) та Дніпра (1 130). Найбільше постраждала за цей період Ворскла, яка пропустила 1 011 голів. На 4 голи менше пропустив Чорноморець (1 007).

Після дев'яти турів УПЛ луганська Зоря посідає дев'яте місце турнірної таблиці, маючи в активі 12 очок. Динамо у свою чергу йде третім із 17 балами.

Нагадаємо, що форвард київського Динамо Владіслав Бленуце отримав особисту подяку від Повітряних Сил ЗСУ за донат у розмірі 700 тисяч гривень.