Гендиректор Чернігова: Ми вже почали шукати стадіон для домашніх матчів у єврокубках

Фіналіст Кубку України Чернігів вже почав шукати стадіон для можливих проведень домашніх матчів у єврокубках.

Про це у коментарі Експрес повідомив генеральний директор клубу Микола Синиця.

"Нам зателефонували з УАФ і спитали, де ми проводитимемо матчі Ліги Європи у разі перемоги над Динамо. Ми сприйняли це як жарт. Коли ми заявлялися у другу лігу, нам прогнозували роль аутсайдера. Та ми пробилися в Першу лігу і вийшли у фінал Кубку. Це якась фантастика.



Ми дамо бій Динамо не дивлячись на те, що суперник – із вищого класу. Нам таланило весь час на цій дистанції, може поталанити й у фіналі. До слова, ми вже почали шукати стадіон для домашніх матчів у єврокубках. Наразі розглядаємо арени в Польщі", – сказав Синиця.