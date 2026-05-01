Гендиректор Чернігова: Ми вже почали шукати стадіон для домашніх матчів у єврокубках

Олексій Мурзак — 1 травня 2026, 23:05
Микола Синиця
ФК Чернігів

Фіналіст Кубку України Чернігів вже почав шукати стадіон для можливих проведень домашніх матчів у єврокубках.

Про це у коментарі Експрес повідомив генеральний директор клубу Микола Синиця.

"Нам зателефонували з УАФ і спитали, де ми проводитимемо матчі Ліги Європи у разі перемоги над Динамо. Ми сприйняли це як жарт. Коли ми заявлялися у другу лігу, нам прогнозували роль аутсайдера. Та ми пробилися в Першу лігу і вийшли у фінал Кубку. Це якась фантастика.

Ми дамо бій Динамо не дивлячись на те, що суперник – із вищого класу. Нам таланило весь час на цій дистанції, може поталанити й у фіналі. До слова, ми вже почали шукати стадіон для домашніх матчів у єврокубках. Наразі розглядаємо арени в Польщі", – сказав Синиця.

Як відомо, переможець матчу Динамо – Чернігів гратиме у кваліфікації Ліги Європи. Фінальне протистояння відбудеться 20 травня на "Арені-Львів".

Нагадаємо, у півфіналі Чернігів вибив Металіст 1925.

