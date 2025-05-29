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Челсі чи Манчестер Юнайтед: форвард Іпсвіча обрав свій наступний клуб

Олексій Погорелов — 29 травня 2025, 18:37
Ліам Делап
Ліам Делап
IMAGO

Форвард Іпсвіч Таун Ліам Делап продовжить свою кар'єру у складі Челсі, відмовившись від варіанту з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, новоспечений переможець Ліги конференцій виграв у манкуніанців боротьбу за прихільність 22-річного англійця, на якого також претендували Ньюкасл та Евертон.

Наразі йдуть фінальні стадії переговорів представників клубу та гравця, який обійдеться "синім" у 30 мільйонів фунтів.

Повідомляється, що Делап обрав Челсі через можливість возз'єднатися з Коулом Палмером, з яким він грав в академії Манчестер Сіті.

Також важливу роль у рішенні футболіста зіграла поразка МЮ в фіналі Ліги Європи. Залишившись без Ліги чемпіонів наступного сезону, "червоні дияволи" залишились ще й без бажання Делапа грати під керівництвом Рубена Аморіма.

У сезоні-2024/25 Ліам Делап взяв участь у 40 матчах Іпсвіча, у яких він записав на свій рахунок 12 голів та 2 результативні передачі.

Нагадаємо, що Челсі допоміг Англії встановити історичне трофейне досягнення за рахунок виграшу Ліги конференцій.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Челсі Іпсвіч Таун Ліам Делап

Іпсвіч Таун

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