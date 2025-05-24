Евертон вступив у боротьбу за зірку молодіжної збірної Англії
Евертон зацікавлений у підписанні форварда Іпсвіча та молодіжної збірної Англії U-21 Ліама Делапа.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
"Іриски" представили 22-річному англійцю свій проєкт під час зустрічі, участь в якій взяв головний тренер команди Девід Моєс.
Зазначається, що переговори відбулися цього тижня. Зацікавленість у підписанні гравця зберігають Манчестер Юнайтед та Челсі.
Евертон готовий активувати клаусулу гравця у 30 млн євро та запропонувати щедру заробітну плату.
Ліам приєднався до Іпсвіча минулого літа, перейшовши з молодіжної команди Манчестер Сіті за 17,85 мільйона євро. У дебютному сезоні за нову команду 22-річний англієць записав на свій рахунок 12 голів та 2 асисти у 39 матчах. Контракт форварда діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 35 мільйонів євро.
Нагадаємо, напередодні Миколенко потрапив до символічної збірної 37 туру АПЛ.