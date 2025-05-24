Евертон вступив у боротьбу за зірку молодіжної збірної Англії

Евертон зацікавлений у підписанні форварда Іпсвіча та молодіжної збірної Англії U-21 Ліама Делапа.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Іриски" представили 22-річному англійцю свій проєкт під час зустрічі, участь в якій взяв головний тренер команди Девід Моєс.

Зазначається, що переговори відбулися цього тижня. Зацікавленість у підписанні гравця зберігають Манчестер Юнайтед та Челсі.

Евертон готовий активувати клаусулу гравця у 30 млн євро та запропонувати щедру заробітну плату.

🚨🔵 Everton have presented their project to Liam Delap in direct meeting with David Moyes involved.



Face to face talks took place this week, as Chelsea and Man United remain keen on Ipswich striker.



£30m clause available, Everton would be ready to offer an important salary. pic.twitter.com/CPziLYWIcx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2025

Ліам приєднався до Іпсвіча минулого літа, перейшовши з молодіжної команди Манчестер Сіті за 17,85 мільйона євро. У дебютному сезоні за нову команду 22-річний англієць записав на свій рахунок 12 голів та 2 асисти у 39 матчах. Контракт форварда діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, напередодні Миколенко потрапив до символічної збірної 37 туру АПЛ.