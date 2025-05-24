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Евертон вступив у боротьбу за зірку молодіжної збірної Англії

Олександр Булава — 24 травня 2025, 10:35
Евертон вступив у боротьбу за зірку молодіжної збірної Англії
Ліам Делап
Getty Images

Евертон зацікавлений у підписанні форварда Іпсвіча та молодіжної збірної Англії U-21 Ліама Делапа.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Іриски" представили 22-річному англійцю свій проєкт під час зустрічі, участь в якій взяв головний тренер команди Девід Моєс.

Зазначається, що переговори відбулися цього тижня. Зацікавленість у підписанні гравця зберігають Манчестер Юнайтед та Челсі.

Евертон готовий активувати клаусулу гравця у 30 млн євро та запропонувати щедру заробітну плату.

Ліам приєднався до Іпсвіча минулого літа, перейшовши з молодіжної команди Манчестер Сіті за 17,85 мільйона євро. У дебютному сезоні за нову команду 22-річний англієць записав на свій рахунок 12 голів та 2 асисти у 39 матчах. Контракт форварда діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, напередодні Миколенко потрапив до символічної збірної 37 туру АПЛ.

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Ліам Делап

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