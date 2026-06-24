Іпсвіч призначив нового тренера після виходу в АПЛ

Гарі О'Ніл призначений на посаду головного тренера Іпсвіча.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Умови та терміни дії угоди О'Ніла з Іпсвічем не розголошуються. За підсумками сезону-2025/26 Іпсвіч здобув право виступати в Англійській Прем'єр-лізі. "Трактористи" посіли друге місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу, виборовши пряму путівку до елітного дивізіону англійського чемпіонату.

По завершенні сезону Іпсвіч оголосив про відхід з команди головного тренера Кірана Маккени. 40-річний фахівець вирішив взяти паузу в кар'єрі.

43-річний О'Ніл у Прем'єр-лізі раніше тренував Вулверхемптон та Борнмут. У січні 2026 року англієць очолив французький Страсбур. У турнірній таблиці Ліги 1 команда О'Ніла фінішувала на восьмому місці.