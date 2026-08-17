Оборонець Страсбурга підписав контракт із клубом АПЛ

20-річний правий захисник Абдул Уаттара перейшов зі Страсбурга до Іпсвіч Тауна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розрахований на п'ять років співпраці – до червня 2031 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються, проте портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість гравця в 15 мільйонів євро й стверджує, що цей перехід обійшовся "трактористам" у 20 мільйонів євро.

Зауважимо, що Уаттара є вихованцем Страсбурга. За першу команду 20-річний івуарієць провів 62 матчі, у яких відзначився 5 голами та 2 асистами.

Нагадаємо, що Іпсвіч за підсумками минулого сезону вийшов з Чемпіоншипа до елітного дивізіону Англії.