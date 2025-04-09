Челсі та Манчестер Юнайтед поборються за трансфер зірки молодіжної збірної Англії

Манчестер Юнайтед та Челсі зацікавлені у підписанні форварда Іпсвіча та молодіжної збірної Англії U-21 Ліама Делапа.

Про це повідомляє The Guardian.

Гравець проводить сильний сезон в Англійській Прем'єр-лізі у складі одного з аутсайдерів. Зазначається, що у випадку вильоту Іпсвіча у Чемпіоншип клаусула нападника знизиться до 30 млн фунтів.

МЮ та Челсі активно слідкують за ситуацією, маючи кадрові зв’язки з колишнім клубом гравця, що може допомогти у переговорах.

У поточному сезоні на рахунку Делапа 12 голів і 2 асисти в 33 матчах у всіх турнірах. Контракт форварда діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 35 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що бразильський нападник Вулвергемптона Матеус Кунья веде переговори з Манчестер Юнайтед.