Іпсвіч зіграв внічию з Ноттінгем Форест у 8 турі АПЛ

У п'ятницю, 23 жовтня, Іпсвіч вдома зіграв внічию з Ноттінгем Форест у межах 8 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 1:1.

"Лісники" змогли вийти вперед вже на 13-й хвилині гри після голу Неко Вільямса. На це господарі поля відповіли влучним ударом Хуліо Енкісо наприкінці першого тайму.

Чемпіонат Англії – АПЛ

8 тур, 23 жовтня

Іпсвіч – Ноттінгем Форест 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 13 Вільямс, 1:1 – 41 Енкісо

Турнірна таблиця АПЛ

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Нагадаємо, у минулому турі Іпсвіч поступився Манчестер Сіті, а Ноттінгем програв матч Арсеналу.