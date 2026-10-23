Іпсвіч зіграв внічию з Ноттінгем Форест у 8 турі АПЛ
У п'ятницю, 23 жовтня, Іпсвіч вдома зіграв внічию з Ноттінгем Форест у межах 8 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Зустріч завершилась з рахунком 1:1.
"Лісники" змогли вийти вперед вже на 13-й хвилині гри після голу Неко Вільямса. На це господарі поля відповіли влучним ударом Хуліо Енкісо наприкінці першого тайму.
Чемпіонат Англії – АПЛ
8 тур, 23 жовтня
Іпсвіч – Ноттінгем Форест 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 13 Вільямс, 1:1 – 41 Енкісо
Турнірна таблиця АПЛ
Нагадаємо, у минулому турі Іпсвіч поступився Манчестер Сіті, а Ноттінгем програв матч Арсеналу.