Ніцца у серії пенальті вибила Лор'ян з чвертьфіналу Кубку Франції

У середу, 4 березня, двома матчами продовжився чвертьфінальний раунд Кубку Франції з футболу.

Перша половина матчу Лор'ян – Ніцца минула без голів. Натомість наприкінці тайму господарі залишились у меншості після вилучення французького нападника Пабло Пажі.

В основний час команди не змогли визначити півфіналіста, тому перевели гру у серію пенальті. У цій футбольній фортуні точнішими були футболісти Ніцци.

Кубок Франції – Чвертьфінал

4 березня

Лор'ян – Ніцца 0:0 (0:0) по пен. 5:6

Вилучення: 44 Пажі (Лор'ян)

Марсель – Тулуза 2:2 (1:1) Матч триває

Голи: 1:0 – 2 Грінвуд (п), 1:1 – 13 Гбоо, 2:1 – 56 Пайшан, 2:2 – 60 Крессвелл

Нагадаємо, що першим півфіналістом кубкового турніру став Страсбур, який у чвертьфіналі вибив Реймс 2:1.

Останній поєдинок 1/4 фіналу Кубку Франції відбудеться у четвер, 5 березня, коли Ліон прийме Ланс. Початок – о 22:10 (за Києвом).