Фенербахче переграв Славію, Боруссія Дортмунд з дублем Гірассі здолала Сабах у 3 турі Ліги чемпіонів

У вівторок, 20 жовтня, низкою матчів розпочався третій тур основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Азербайджанський Сабах Баку зазнав поразки від дортмундської Боруссії. Спершу Гірассі завдав результативного удару.

Утім, Маккарті відновив паритет під завершення першого тайму, скориставшись передачею Пухача, але цього було недостатньо для того, аби господарі здобули позитивний результат, оскільки після перерви Гірассі оформив дубль.

Натомість Фенербахче здобув перемогу над празькою Славією, забивши два голи на початку зустрічі.

Ліга чемпіонів – Загальний етап

3 тур, 20 жовтня

Сабах Баку – Боруссія Д. – 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 10 Гірассі, 1:1 – 39 Маккарті, 1:2 – 53 Гірассі

Фенербахче – Славія Прага – 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 4 Айдин, 2:0 – 11 Грінвуд, 2:1 – 15 Провод

Головна частина поєдинків розпочнеться о 22:00 за київським часом. Центральним матчем вечора стане протистояння між ПСЖ та Барселоною. Також свої чергові ігри проведуть Ліверпуль, Манчестер Сіті, Наполі, Порту, Рома та Штутгарт, який прийматиме мадридський Атлетико.

Нагадаємо, що у попередніх матчах Ліги чемпіонів Шахтар переміг АЕК, ПСЖ розібрався з Манчестер Сіті, а Реал здійснив неймовірний камбек.