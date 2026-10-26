Реал вирвав перемогу над Барселоною в Ель-Класіко завдяки дублю Мбаппе

У неділю, 25 жовтня, відбувся матч 10 туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27, у якому Барселона вдома програла Реалу.

Зустріч завершилася з рахунком 1:2.

Реал із перших хвилин намагався ловити суперника на швидких випадах і користався простором за високою лінією оборони Барселони. На 25-й хвилині Арда Гюлер пробив із-за меж штрафного, але захисники заблокували удар. Невдовзі Джуд Беллінгем ледь не вивів на ударну позицію Діна Гейсена, а Жоан Гарсія був змушений залишити ворота, щоб випередити Кіліана Мбаппе.

На 28-й хвилині Барселона провела вимушену заміну: через ушкодження поле залишив правий захисник Хаві Еспарт, замість нього вийшов Алехандро Бальде. Після цього Жоау Канселу перемістився на правий фланг оборони. На 32-й хвилині Рафінья після швидкого розіграшу штрафного пробив поруч зі стійкою. За хвилину Мбаппе зльоту замикав навіс Гюлера, однак відправив м'яч вище воріт.

На 34-й хвилині Лунін відбив удар Ентоні Гордона з близької відстані. Найкращий шанс Барселони до перерви мав Ламін Ямал: на 43-й хвилині після передачі Ферміна Лопеса він опинився перед воротами, але пробив повз ціль.

А за дві хвилини до цього рахунок відкрив Мбаппе: після прострілу Яна Діоманде Жерар Мартін намагався перехопити м'яч, той відскочив від француза й залетів у ворота. У компенсований час Мбаппе влучив у стійку, але перед ударом опинився в офсайді, а Діоманде згодом пробив у зовнішній бік сітки.

На старті другого тайму Реал продовжив створювати моменти: на 50-й хвилині Беллінгем перехопив м'яч і розігнав атаку "два в одного", але не зміг віддати точний пас на Мбаппе. Ще за три хвилини англієць знову шукав француза перед воротами, проте Бальде вчасно перервав передачу.

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Барселона зрівняла рахунок на 61-й хвилині. Після короткого розіграшу Педрі віддав Рафіньї передачу в штрафний майданчик, і той пробив повз Луніна. Український голкіпер торкнувся м'яча, але не зміг його зупинити.

На 63-й хвилині Реал замінив Феде Вальверде на Дензела Дюмфріса, а удар Гюлера з дистанції завершився складним сейвом Жоана Гарсії. Ще за дві хвилини Лунін урятував команду вже після удару головою Жерара Мартіна з близької відстані – голкіпер дістав м'яч майже з лінії воріт.

Після цього Дензел Дюмфріс небезпечно прострілював на Мбаппе, але Бальде вибив м’яч на кутовий. Мадридці апелювали до гри рукою, однак пенальті не призначили. На 71-й хвилині Гюлер знову пробив із-за меж штрафного – Гарсія впорався.

Барселона відповіла небезпечними атаками: на 73-й навіс-удар Ямаля ледь не замкнув Рафінья, а на 78-й Ямал обіграв опікуна й пробив зовнішньою частиною стопи поруч із воротами. На 80-й хвилині Френкі де Йонг пробив із ходу, але його удар був заблокований.

Здавалося, що справа йде до нічиєї, але останнє слово залишилося за підопічними Жозе Моурінью: за 2 хвилини до завершення основного часу Мбаппе з близької відстані відправив м'яч у сітку, відгукнувшись на точний пас від Едуардо Камавінги, коли голкіпер та захисники суперника вже були відіграні.

У підсумку більше рахунок на табло не змінювався, зафіксувавши перемогу Реала, який набрав 24 очки і тепер відстає від 1-го місця, яке посідає Барселона, на 3 залікових бали.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

10 тур, 25 жовтня

Барселона – Реал Мадрид 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 41 Мбаппе, 1:1 – 61 Рафінья, 1:2 – 88 Мбаппе

Додамо, що статистичний портал Sofascore оцінив дії українця у цьому поєдинку у 7,4 бала, що є четвертим найкращим показником серед "вершкових".

За даними ресурсу, Лунін протягом поєдинку виконав 16 точних передач з 24 та здійснив 5 сейвів, пропустивши один гол.

Турнірна таблиця Ла Ліги Standings provided by Sofascore

З іншими результатами туру можна ознайомитися за цим посиланням.