Якщо м'яч буде у нас, вони не зможуть нам забити: тренер Барселони – про матч із ПСЖ у Лізі чемпіонів

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік пророкує серйозне випробування для його команди у матчі проти ПСЖ у 3-му турі основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27, відзначивши рівень суперника.

Слова наставника цитує сайт УЄФА.

"Команда Луїса Енріке грає у фантастичний футбол, і він є одним із найкращих тренерів у світі. Мені подобається їхня інтенсивність, те, як команда пресингує, як вони змінюють позиції та гнучкість його системи. Я вважаю, що на нас чекає гарне випробування. Я хотів би, щоб наша команда зіграла впевнено – як колектив, що виграв свої останні 11 матчів. Ми граємо проти найкращої команди світу за останні два роки. Для нас це можливість", – сказав Флік.

61-річний німецький фахівець пригадав поразку "блаугранас" від парижан у минулому сезоні-2025/26 (1:2 у основному етапі ЛЧ).

"Центр поля матиме важливе значення. Обидві команди мають там чудових гравців. Якщо м'яч буде у нас, вони не зможуть нам забити. Головне – не припускатися помилок, оскільки Париж діє дуже холоднокровно. Ми маємо бути максимально зосередженими", – додав коуч каталонців.

Центральний матч 3-го туру ЛЧ-2026/27 ПСЖ – Барселона відбудеться 20 жовтня та розпочнеться о 22:00 (за київським часом).

Це буде зустріч двох лідерів поточного розіграшу турніру. В обох колективів по 6 набраних балів. Парижани випереджають найближчого опонента лише через кращу статистику забитих та пропущених голів.

Уболівальники побачать 17-ту лобову дуель між цими європейськими грандами. Наразі в обох клубів порівну перемог – по 6. Ще 4 поєдинки завершилися внічию.

Раніше головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран назвав фаворитів на перемогу у цьому сезоні ЛЧ.