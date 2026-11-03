Здатна перемогти будь-яку команду світу: Емері назвав фаворита Ліги чемпіонів

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері високо оцінив потенціал каталонської Барселони, з якою його команда зіграє у 4-му турі основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Його цитує AS.

"Барселона завжди є фаворитом у Лізі чемпіонів. Можна назвати п'ять команд, і вона точно буде серед них. Так було в минулому, так є й зараз. Якщо Барселона демонструє свою найкращу версію, вона здатна перемогти будь-яку команду світу", – заявив Емері.

Саме Барселона, на його думку, буде фаворитом їхнього очного протистояння.

55-річний іспанський фахівець додав, що поєдинок "блаугранас" проти ПСЖ у 3-му турі ЛЧ-2026/27 був дуже рівним та відкритим, тому перемогу могла святкувати будь-яка команда. Однак сильнішими того вечора 20 жовтня були парижани (4:2).

"На мою думку, це дві команди з найбільшими шансами зіграти у фіналі на "Метрополітано". Почерк Фліка помітний. Він працює трохи більше двох років і будує команду-переможницю з яскравою індивідуальністю, яка приносить задоволення від футболу та незмінно робить ставку на атаку", – зазначив наставник "левів".

Зустріч Барселони проти Астон Вілли розпочнеться 3 листопада о 22:00 (за київським часом).

До майбутньої гри колектив Емері підходить у кращій турнірній ситуації. Англійський клуб із 9 очками несподівано посідає друге місце, поступаючись лише ПСЖ за додатковими показниками. Натомість каталонці з 6 пунктами йдуть 8-ми.

Раніше повідомлялося, що лівий захисник каталонського клубу Алехандро Бальде може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед.