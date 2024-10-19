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Флік анонсував повернення головної зірки Барселони після травми

Станіслав Лисак — 19 жовтня, 15:22
Флік анонсував повернення головної зірки Барселони після травми
Getty Images

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік заявив, що вінгер команди Ламін Ямал буде доступний для участі в матчі 10 туру іспанської Ла Ліги проти Севільї.

Слова німецького фахівця напередодні поєдинку передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Ламін Ямал відновився, з ним все гаразд. Ми можемо підтвердити, що він доступний. Я дякую Луїсу де ла Фуенте (головний тренер збірної Іспанії з футболу, - прим.) за відпочинок Ламіну в другій грі", – заявив Флік.

Поєдинок Барселона – Севілья відбудеться в неділю, 20 жовтня. Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність.

Цього сезону 17-річний Ямал зіграв 11 матчів за свій клуб, забив 5 м'ячів та віддав 5 гольових передач.

Нещодавно молодий талант Барселони потрапив до списку номінантів на "Золотий м'яч". Він став наймолодшим футболістом в історії, який претендує на цю престижну нагороду.

Нагадаємо, що Іспанія без Ямала розгромила Сербію в четвертому турі Ліги націй УЄФА, який відбувся під час жовтневої паузи на міжнародні матчі.

Зазначимо, що Ямал був визнаний найкращим молодим гравцем Євро-2024. У фінальному матчі проти Англії Ламін віддав результативну передачу на Ніко Вільямса. Впродовж Євро талант Барселони встановив низку рекордів, а його гол у ворота Франції у півфіналі став найкращим на турнірі.

Напередодні Ямал отримав новий ігровий номер у збірній Іспанії – 10. Раніше під ним виступали Рауль, Сеск Фабрегас, Іско, Тьяго Алькантара, Санті Касорла та Хосе Антоніо Реєс.

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