Ламін Ямал став наймолодшим номінантом на "Золотий м'яч" в історії

Молодий талант Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал потрапив до списку номінантів на "Золотий м'яч". Він став наймолодшим футболістом в історії, який претендує на престижну нагороду.

Про це пише Yahoo Sports.

На момент оголошення списку претендентів Ламіну було всього 17 років та 52 днів. Хавбек Барселони також є головним претендентом на трофей "Golden Boy".

Топ-3 наймолодших володарів "Золотого м'яча"

1. Роналдо (Бразилія) — 21 рік, 3 місяці та 5 днів

2. Майкл Овен (Англія) — 22 роки та 4 дні

3. Ліонель Мессі (Аргентина) — 22 роки, 5 місяців та 7 днів

Ламін провів чудовий сезон за Барселону, а також був ключовим виконавцем збірної Іспанії на Євро-2024, яке завершилось тріумфом "Фурії Рохи". У складі "блаугранас" Ямал у сезоні-2023/24 відіграв 50 матчів, у яких забив 7 голів та віддав 9 передач. На чемпіонаті Європи зіграв 7 поєдинків, зумів забити 1 гол та віддав 4 асисти.

Нагадаємо, що до 30 номінантів також потрапив українець Артем Довбик.