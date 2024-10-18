Барселона – Севілья: де дивитися матч Ла Ліги
ФК Барселона
Каталонська Барселона прийматиме Севілью в межах 10 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025.
Поєдинок відбудеться в неділю, 20 жовтня, на арені "Естадіо Олімпіко" в Барселоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність.
Після дев'яти турів підопічні Ганса-Дітера Фліка очолюють турнірну таблицю Ла Ліги, маючи в активі 24 очки. Севілья розташувалася на 12 сходинці, завоювавши 12 залікових пунктів.