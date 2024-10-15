Іспанія розгромила Сербію, Португалія не змогла перемогти Шотландію у 4 турі Ліги націй

У вівторок, 15 жовтня, відбулося 8 матчів 4 раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025. Головною сенсацією ігрового дня стала зустріч між Шотландією і Португалією, який завершився внічию 0:0. Португалія вперше не виграла у поточному розіграші Ліги націй.

В інших матчах Іспанія не мала проблем із Сербією. Справжній гольовий триллер влаштувати збірні Польщі та Хорватії, які зіграли 3:3, також плодовитий на голи був двобій між Данією та Швейцарією (2:2).

У лізі С Білорусь не змогла взяти верх над Люксембургом, Литва програла Румунії, Північна Ірландія декласувала Болгарію, а Косово Кіпр.

Ліга націй сезону-2024/25

4 тур, 15 жовтня

Ліга A

Іспанія – Сербія 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 5 Лапорт, 2:0 – 65 Мората, 3:0 – 77 Баена

Швейцарія – Данія 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 26 Фройлер, 1:1 – 27 Ісаксен, 2:1 – 45 Амдуні (пен), 2:2 – 69 Еріксен

Польща – Хорватія 3:3 (2:3)

Голи: 1:0 – 5 Зелінський, 1:1 – 20 Соса, 1:2 – 24 Сучич, 1:3 – 26 Батуріна, 2:3 – 45 Залевський, 3:3 – 68 Шиманський

Вилучення: 77 – Лівакович

Шотландія – Португалія 0:0 (0:0)

Ліга С

Північна Ірландія – Болгарія 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 15 Прайс, 2:0 – 29 Прайс, 3:0 – 32 Мітов (аг), 4:0 – 81 Прайс, 5:0 – 89 Мадженніс

Білорусь – Люксембург 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 54 Політевич, 1:1 – 78 Родрігеш (пен)

Литва – Румунія 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 7 Кучіс, 1:1 – 18 Марін (пен), 1:2 – 65 Дрегуш

Косово – Кіпр 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 30 Ррахмані, 2:0 – 52 Краснікі, 3:0 – 71 Сахіті

14 жовтня у польському Вроцлаві відбувся матч четвертого туру Ліги націй УЄФА, в якому збірна України в номінально домашньому матчі зіграла внічию з Чехією.

У центральних матчах дня французи зуміли мінімально здолати бельгійців, а німці вдома тріумфували над збірною Нідерландів.

В Ісландії точний удар Арди Гюлера приніс перемогу Туреччині, Швеція на виїзді розгромила Естонію. Гол Вілсона допоміг Вельсу здобути три очки у поєдинку з Чорногорією.