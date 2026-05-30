Це мрія з дитинства: Гордон висловився щодо переходу в Барселону та заявив про бажання виграти Лігу чемпіонів

Микола Літвінов — 30 травня 2026, 00:48
Ентоні Гордон
Judit Cartiel - FC Barcelona

Новоспечений нападник каталонської Барселони Ентоні Гордон заявив, що грати у складі "блаугранас" – це була мрія його дитинства.

Його слова передає AS.

"Коли я дізнався, що Барса зацікавилася мною, я не вагався ні хвилини. Це мрія з дитинства. Це велика відповідальність. Не щодня переходять у такий клуб. Я дуже схвильований".

Нападник запевнив, що затримка з офіційним оголошенням не викликала у нього переживань. Спочатку про трансфер Гордона мали оголосити о 15:30, але натомість це було зроблено о двадцять другій годині дня.

"Я не переживав, бо знав, що це лише бюрократична формальність. Це питання, яких я не розумію, а я вже чекав у готелі".

Також англійський футболіст наголосив, що хоче виграти Лігу чемпіонів у футболці синь-гранатових".

"Я хочу виграти все. Але якщо мені дадуть можливість вибрати, я хочу шосту Лігу чемпіонів".

Також він згадав матч Барселони проти своєї колишньої команди Ньюкасл Юнайтед в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Тоді каталонці розгромили "сорок" з рахунком 7:2.

"Те, що вони зробили на "Сент-Джеймс Парк", заслуговує на велику похвалу. Як вони контролювали гру, з Педрі та Де Йонгом".

Нагадаємо, що напередодні Барселона оголосила про підписання вінгера збірної Англії Ентоні Гордона. Угода розрахована до 2031 року.

