Це мрія з дитинства: Гордон висловився щодо переходу в Барселону та заявив про бажання виграти Лігу чемпіонів
Новоспечений нападник каталонської Барселони Ентоні Гордон заявив, що грати у складі "блаугранас" – це була мрія його дитинства.
Його слова передає AS.
"Коли я дізнався, що Барса зацікавилася мною, я не вагався ні хвилини. Це мрія з дитинства. Це велика відповідальність. Не щодня переходять у такий клуб. Я дуже схвильований".
Нападник запевнив, що затримка з офіційним оголошенням не викликала у нього переживань. Спочатку про трансфер Гордона мали оголосити о 15:30, але натомість це було зроблено о двадцять другій годині дня.
"Я не переживав, бо знав, що це лише бюрократична формальність. Це питання, яких я не розумію, а я вже чекав у готелі".
Також англійський футболіст наголосив, що хоче виграти Лігу чемпіонів у футболці синь-гранатових".
"Я хочу виграти все. Але якщо мені дадуть можливість вибрати, я хочу шосту Лігу чемпіонів".
Також він згадав матч Барселони проти своєї колишньої команди Ньюкасл Юнайтед в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Тоді каталонці розгромили "сорок" з рахунком 7:2.
"Те, що вони зробили на "Сент-Джеймс Парк", заслуговує на велику похвалу. Як вони контролювали гру, з Педрі та Де Йонгом".
Нагадаємо, що напередодні Барселона оголосила про підписання вінгера збірної Англії Ентоні Гордона. Угода розрахована до 2031 року.