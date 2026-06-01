Зірка збірної Англії індивідуально готується до ЧС-2026 на базі Інтера
Лівий вінгер каталонської Барселони Маркус Рашфорд індивідуально готується до чемпіонату світу-2026 з футболу.
Відповідні фото з тренування оприлюднив відомий інсайдер Фабріціо Романо.
28-річний футболіст працює на тренувальній базі американського клубу Інтер Маямі.
Рашфорд потрапив у заявку збірної Англії на Мундіаль. Команда Томаса Тухеля гарантовано зіграють на ЧС-2026 три поєдинки групового етапу проти Хорватії (17 червня), Гани (23 червня) та Панами (28 червня).
Атакувальний футболіст вже має за своєю спиною 70 ігор за національну команду, у яких відзначився 18 голами та 7 асистами. Із них 11 зустрічей у рамках ЧС (3 м'ячі). Нагадаємо, що Маркус взяв участь у товариських матчах "трьох левів" у березні 2026-го.
Раніше повідомлялося, що Рашфорд готовий піти на фінансові жертви, аби продовжити виступи за Барселону. Він не хоче повертатися у Манчестер Юнайтед. У збереженні гравця особисто зацікавлений головний тренер каталонського клубу Ганс-Дітер Флік.