Зірка збірної Англії індивідуально готується до ЧС-2026 на базі Інтера

Лівий вінгер каталонської Барселони Маркус Рашфорд індивідуально готується до чемпіонату світу-2026 з футболу.

Відповідні фото з тренування оприлюднив відомий інсайдер Фабріціо Романо.

28-річний футболіст працює на тренувальній базі американського клубу Інтер Маямі.

🇺🇸 Marcus Rashford, training at Inter Miami training facilities these days. 📈



Rashford, getting ready for the World Cup — while club keeps emerging on international level also for their structures as global hub for players/athletes. pic.twitter.com/X0fxeSOBwG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2026

Рашфорд потрапив у заявку збірної Англії на Мундіаль. Команда Томаса Тухеля гарантовано зіграють на ЧС-2026 три поєдинки групового етапу проти Хорватії (17 червня), Гани (23 червня) та Панами (28 червня).

Атакувальний футболіст вже має за своєю спиною 70 ігор за національну команду, у яких відзначився 18 голами та 7 асистами. Із них 11 зустрічей у рамках ЧС (3 м'ячі). Нагадаємо, що Маркус взяв участь у товариських матчах "трьох левів" у березні 2026-го.

Раніше повідомлялося, що Рашфорд готовий піти на фінансові жертви, аби продовжити виступи за Барселону. Він не хоче повертатися у Манчестер Юнайтед. У збереженні гравця особисто зацікавлений головний тренер каталонського клубу Ганс-Дітер Флік.