Це буде моя остання робота: Флік – про продовження контракту з Барселоною

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік відреагував на ситуацію щодо продовження контракту з каталонським клубом.

Його слова передає Marca.

"Я не думаю, що зараз слушний час говорити про це. Завтра важливий матч для клубу та для майбутнього. Я дуже щасливий тут, але мені потрібно поговорити з родиною. Пізніше буде час обговорити продовження мого контракту.

Всім зрозуміло, що мені подобається тут працювати, але водночас мені важливо залишатися незалежним. У мене велика родина, яка мене підтримує. Це футбол, і я намагаюся робити все можливе для команди... але побачимо. Час ще є. Я не думаю про те, щоб переходити кудись ще. Це буде моя остання робота, і це мене радує", – заявив Флік.