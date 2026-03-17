Це буде моя остання робота: Флік – про продовження контракту з Барселоною
Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік відреагував на ситуацію щодо продовження контракту з каталонським клубом.
Його слова передає Marca.
"Я не думаю, що зараз слушний час говорити про це. Завтра важливий матч для клубу та для майбутнього. Я дуже щасливий тут, але мені потрібно поговорити з родиною. Пізніше буде час обговорити продовження мого контракту.
Всім зрозуміло, що мені подобається тут працювати, але водночас мені важливо залишатися незалежним. У мене велика родина, яка мене підтримує. Це футбол, і я намагаюся робити все можливе для команди... але побачимо. Час ще є. Я не думаю про те, щоб переходити кудись ще. Це буде моя остання робота, і це мене радує", – заявив Флік.
Нова угода з 61-річним спеціалістом буде розрахована до літа 2028 року.
Зазначається, що на згоду фахівця вплинуло переобрання Жоана Лапорти на посаду президента каталонського клубу, це була одна з його ключових умов.
Каталонський гранд напередодні впевнено розгромив вдома Севілью 5:2. Хеттрик оформив Рафінья. Після цієї звитяги "блаугранас" із 70 балами продовжують очолювати турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи мадридський Реал, що йде другим, на 4 очки.