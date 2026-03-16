Лапорт переміг на президентських виборах Барселони

Жоана Лапорта переобрали на посаду президента каталонської Барселони.

Про це повідомляє сайт "блаугранас".

Аж 68,18, відсотка підтримали Лапорта. У голосах це 32 934, тоді як його прямий конкурент бізнесмен Віктор Фонт набрав 29,78 відсотка (14 385). Навіть ще до завершення підрахунку голосів стало зрозуміло, що Лапорт став недосяжним для Фонта.

Таким чином, Лапорта керуватиме "Барселоною" ще п'ять років – до 2031 року. Це вже його третя каденція.

Нагадаємо, що 9 лютого Лапорта та кілька членів ради директорів склали свої повноваження. Жоан подав у відставку, щоб стати офіційним кандидатом на президентських виборах.

Раніше повідомлялось, що чинний головний тренер Барселони Гансі Флік міг достроково покинути каталонців, якби Лапорт не переміг на виборах. Адже Фонт вже заявляв, що попрощається зі спортивним директором "синьо-гранатових" Деку у випадку своєї перемоги у голосуванні.

Каталонський гранд у день виборів 15 березня впевнено розгромила вдома Севілью 5:2. Хеттрик оформив Рафінья. Після цієї звитяги "блаугранас" із 70 балами продовжують очолювати турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи другий мадридський Реал на 4 очки.