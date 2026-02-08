Флік може покинути Барселону у разі відходу Деку та Лапорти – ЗМІ

Майбутнє головного тренера Барселони Гансі Фліка опинилося під загрозою через політичну боротьбу в клубі, адже попри чинний контракт може достроково розірвати піти з клубу, якщо на президентських виборах переможе не Жоан Лапорта, а його головний конкурент Віктор Фонт.

Про це повідомляє Marca.

Гансі Флік чітко дав зрозуміти, що бачить себе частиною проєкту чинного президента Лапорти та спортивного директора Деку. Тренер публічно виступив на захист португальського функціонера, підкресливши особливості їхньої співпраці.

"Я дуже задоволений нинішньою ситуацією з Деку. Ми довіряємо один одному, віримо один в одного, і це дуже позитивно. Ми шукаємо одних і тих самих гравців, тому що поділяємо одну філософію. Ми зосереджені на тому, що потрібно робити. Я ніколи раніше такого не відчував".

Віктор Фонт вже заявив, що у разі його перемоги Деку буде звільнено, незважаючи на бажання Фліка працювати з ним.

"Деку не буде моїм спортивним директором. Ми створимо структуру, яка найкраще підійде Гансі Фліку. Ми не будемо називати ім'я, ми не можемо його оголосити, тому що він має контракт. Не буде людей, які не мають нічого спільного зі спортивною структурою".

Хоча Фонт запевняє, що розраховує на Фліка, сам тренер має іншу думку. Якщо крісло президента займе нова людина, німець, найімовірніше, відмовиться допрацьовувати останній рік свого контракту і покине клуб.

Варто зазначити, що попри політичні інтриги у поточному сезоні Барселона під керівництвом 60-річного Фліка провела 36 матчів, здобувши 29 перемог і зазнавши лише 5 поразок у всіх турнірах, лідируючи в Ла Лізі. Його чинний контракт розрахований до 30 червня 2027 року.

Нагадаємо нещодавно "блаугранас" оголосили, що президентські вибори відбудуться 15 березня 2026 року.