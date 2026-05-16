Флік – про відхід Левандовського з Барселони: Ми будемо сумувати за ним, але структуру потрібно оновлювати

Головний тренер каталанської Барселони Ганс-Дітер Флік висловився щодо відходу Роберта Левандовського, наголосивши, що це вдале рішення для нього й клубу, оскільки структуру команди потрібно оновлювати.

Його слова передає Marca.

"Розмова пройшла добре. Він поговорив з командою, попрощався. Це був чудовий період. Я сказав йому, що виграв усі титули разом з ним. Це було дев'ять титулів. Для мене було честю працювати з ним, він – чудовий професіонал. Він – приклад для наслідування, дбає про себе, тому й грає на такому рівні. Зараз він хоче змін, хоче перейти в інший клуб. Це добре і для нього, і для клубу. Він – чудова людина і чудовий гравець".

За словами Фліка, у клубу наразі ще є час, щоб знайти заміну польському бомбардирові.

"У нас є час, щоб знайти йому заміну. Він заслуговує на гідне прощання. Він вийде у стартовому складі – він це заслужив. Ми будемо стежити за ринком. У нас є час. Зрозуміло, що знайти когось такого рівня, як Роберт, нелегко. Він – чудовий фахівець і прекрасна людина. Ми будемо сумувати за ним, але структуру потрібно оновлювати".

Нагадаємо, що напередодні Левандовський та пресслужба "синьо-гранатових" оголосили про відхід 37-річного польського форварда з команди. За чотири сезони проведених у Барселоні, Роберт тричі став чемпіоном Іспанії, триразовим володарем Суперкубку Іспанії та один раз здобув Кубок Іспанії.

Повідомлялося, що Аль-Хіляль пропонував Левандовському контракт із зарплатнею 90 млн євро на рік, проте футболіст наразі не має жодної угоди з клубом.