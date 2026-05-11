Ніколи не забуду цей момент: Флік – про здобуте чемпіонство Ла Ліги в Ель-Класіко

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік поділився емоціями від оформлення чемпіонства в Ла Лізі після перемоги над мадридським Реалом (2:0) у 35 турі.

Його слова передає Marca.

Німець заявив, що команда повністю заслужила на цей результат. Він похвалив підопічних і подякував усім, хто підтримував команду.

"Я ніколи не забуду цей момент. Моя команда – фантастична, і я в захваті. Дуже пишаюся своїми гравцями. Це неймовірні емоції – разом із вболівальниками, в Ель-Класіко, перемагаючи Реал. Ми грали дуже добре, чудово захищалися та забили два чудові голи. Потрібно зіграти ще три матчі, і ми хочемо набрати 100 очок. Це був важкий матч, і я ніколи не забуду цей день. Хочу подякувати команді, президенту, Юсте та всім, хто нас підтримував. Найголовніше, що я дуже пишаюся тим, що маю таку чудову команду. Дякую за все. Дякую за бажання боротися в кожному матчі. Я це дуже ціную. Гадаю, тепер нам треба святкувати", – сказав фахівець.

Також тренер прокоментував особисту втрату напередодні зустрічі з Реалом. Він заявив, що був вражений реакцією команди на смерть свого батька.

"Вранці, коли мені зателефонувала мама та сказала, що помер мій батько, я думав, чи краще пояснити це, чи не говорити про це команді. Але зрештою це як сім'я, і я хотів сказати їм, і не забуду, як вони відреагували. Я дуже радий працювати з цією чудовою командою. Я не забуду, як вони відреагували, коли я сказав їм, що мій батько помер. Чемпіонський титул викликає у мене велику гордість, і я вважаю, що видно зв'язок, який у нас є. Усі відчувають себе частиною проєкту, всі пов'язані між собою. Сьогодні дуже складно говорити про це, але я дуже задоволений. Я мріяв про це. І в мене є ще мрії. Ніколи не відчував такої прихильності. Це неймовірно. Від першого контакту з президентом, Деку, і коли я приїхав до Барселони, всі нас дуже добре прийняли", – заявив Флік.

Зазначимо, що наступний поєдинок каталонці проведуть 13 травня на виїзді проти Алавеса. Гра розпочнеться о 22:30 за київським часом.