Батько тренера Барселони помер напередодні матчу проти Реала

Батько головного тренера Барселони Ганса-Дітера Фліка помер вранці 10 травня.

Про це повідомляє Marca.

Сам Флік повідомив цю сумну новину клубному керівництву у неділю вранці. При цьому, тренер заявив, що не пропускатиме матч проти мадридського Реала, а керуватиме діями команди з лави запасних у звичному режимі.

Нагадаємо, у неділю, 10 травня, Барселона в матчі 35 туру іспанської Ла Ліги прийме мадридський Реал, початок матчу – о 22:00 за київським часом. Перемога чи навіть нічия у цьому матчі принесе каталонцям дострокове чемпіонство у Ла Лізі за три тури до фінішу сезону.

Раніше повідомлялося про те, що до заявки Реала на матч проти Барселони не потрапили Кіліан Мбаппе та Федеріко Вальверде.