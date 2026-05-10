Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Батько тренера Барселони помер напередодні матчу проти Реала

Олег Дідух — 10 травня 2026, 15:12
Батько тренера Барселони помер напередодні матчу проти Реала
Ганс-Дітер Флік
Marc Graupera/FC Barcelona

Батько головного тренера Барселони Ганса-Дітера Фліка помер вранці 10 травня.

Про це повідомляє Marca.

Сам Флік повідомив цю сумну новину клубному керівництву у неділю вранці. При цьому, тренер заявив, що не пропускатиме матч проти мадридського Реала, а керуватиме діями команди з лави запасних у звичному режимі.

Нагадаємо, у неділю, 10 травня, Барселона в матчі 35 туру іспанської Ла Ліги прийме мадридський Реал, початок матчу – о 22:00 за київським часом. Перемога чи навіть нічия у цьому матчі принесе каталонцям дострокове чемпіонство у Ла Лізі за три тури до фінішу сезону.

Раніше повідомлялося про те, що до заявки Реала на матч проти Барселони не потрапили Кіліан Мбаппе та Федеріко Вальверде.

Барселона Ханс-Дітер Флік смерть

Барселона

Барселона – Реал. Прогноз букмекерів на Ель-Класіко у 35 турі Ла Ліги
ЗМІ дізналися, хто захищатиме ворота Реала в Ель-Класіко проти Барселони
Левандовський отримав щедру пропозицію в МЛС
Воротар Барселони порадив Левандовському завершити кар'єру
Ньюкасл може попрощатись із лідером, яким цікавиться півфіналіст Ліги чемпіонів – ЗМІ

Останні новини