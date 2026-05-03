Тренер Барселони підколов Реал: Чи дивитимуся матч? Піду з дружиною в театр

Головний тренер каталанської Барселони Ганс Дітер-Флік заявив, що не буде дивитися матч мадридського Реала проти Еспаньйола у 34 турі Ла Ліги.

Його слова передає Marca.

"Завтра я не буду дивитися матч. Я не переймаюся такими речами. Головне було виграти сьогодні, а не те, що буде завтра. Головне було виконати свою роботу. Побачимо, що буде завтра. Якщо виграємо, то відсвяткуємо. Неважливо, коли виграєш, головне – виконати свою роботу".

На питання, що він буде робити замість перегляду цього матчу, Флік жартома відповів, що вірогідно піде з дружиною на виставу іспанського ілюзіоніста Маго Попа.

"Не знаю. Можливо, піду з дружиною на виступ Маго Попа".

Матч між підопічними Арбелоа та "Папугами" відбудеться сьогодні, 3 травня, о 22:00 за київським часом. Цей поєдинок має ключове значення для визначення чемпіона Ла Ліги, оскільки якщо "вершкові" програють цю гру – каталонці автоматично стають переможцями Прімери.

Зауважимо, що ліцензований букмекер betking віддає перевагу "королівському" клубу – 1, 79. Тоді як на перемогу підопічних Маноло Гонсало коефіцієнт становить 4,93. Нічия – 4,15.

Нагадаємо, що напередодні Барселона завдяки голам Левандовського та Торреса переграла Осасуну у межах 34 туру іспанського чемпіонату з рахунком 2:1.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.