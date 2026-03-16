Барселона домовилася з Фліком про продовження контракту

Барселона досягла домовленості з головним тренером Гансом-Дітером Фліком щодо продовження контракту.

Про це повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, перемовини розпочалися ще наприкінці минулого тижня, а нова угода з 61-річним спеціалістом буде розрахована до літа 2028 року.

На згоду фахівця вплинуло переобрання Жоана Лапорти на посаду президента каталонського клубу, це була одна з його ключових умов.

Водночас також зазначено, що після завершення нового контракту німецький тренер, ймовірно, залишить Барселону.

Каталонський гранд у день виборів 15 березня впевнено розгромила вдома Севілью 5:2. Хеттрик оформив Рафінья. Після цієї звитяги "блаугранас" із 70 балами продовжують очолювати турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи мадридський Реал, що йде другим, на 4 очки.