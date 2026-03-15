Барселона в матчі з сімома голами розгромила Севілью, Мальорка переграла Еспаньйол у 28 турі Ла Ліги

У неділю, 15 березня, відбулася низка матчів 28 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.

Так, відкривав ігровий день поєдинок, у якому Мальорка вдома обіграла Еспаньйол. Зазначимо, що саме гості відкрили рахунок, однак потім залишилися у меншості та пропустили двічі, дозволивши господарям здобути вольову перемогу.

Пізніше відбулася зустріч, у якій Барселона розгромила Севілью. Хеттриком у складі каталонського клубу відзначився Рафінья.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

28 тур, 15 березня

Мальорка – Еспаньйол 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 36 Пікель, 1:1 – 65 Торре, 2:1 – 88 Саму Коста

Вилучення: 54 – Пікень (Еспаньйол)

Барселона – Севілья 5:2 (3:1)

Голи: 1:0 – 9 Рафінья (пен), 2:0 – 21 Рафінья (пен), 3:0 – 38 Ольмо, 3:1 – 45+1 Осо, 4:1 – 51 Рафінья, 5:1 – 60 Канселу, 5:2 – 90+2 Соу

19:30 Сельта – Бетіс

22:00 Реал Ов'єдо – Осасуна

Нагадаємо, вчора, 14 березня, Реал Мадрид розгромив Ельче, а Жирона Циганкова та Ваната перемогла Атлетик Більбао.