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Барселона знайшла альтернативу Альваресу в чемпіонаті Португалії

Олег Дідух — 14 серпня 2026, 18:34
Барселона знайшла альтернативу Альваресу в чемпіонаті Португалії
Луїс Суарес
Getty Images

Форвард лісабонського Спортинга та збірної Колумбії Луїс Суарес може продовжити кар'єру в Барселоні.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Чемпіони Іспанії продовжують пошуки нового форварда. Пріоритетною кандидатурою для команди залишається Хуліан Альварес із Атлетико Мадрид, проте підписання аргентинця стає все менш імовірним.

Контракт Суареса зі Спортингом діє до літа 2030 року, трансферна вартість 28-річного колумбійця оцінюється в 30 мільйонів євро.

В минулому сезоні на рахунку Суареса 38 голів і 9 асистів у 53 матчах за Спортинг у всіх турнірах. Нападник провів 17 матчів і забив 5 голів за збірну Колумбії.

Нагадаємо, паралельно Барселона також веде переговори щодо трансферу опорного півзахисника Манчестер Сіті Родрі.

Барселона Спортинг Луїс Суарес

Барселона

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