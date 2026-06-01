Визначився наступний клуб Зубкова
Вінгер Трабзонспора Олександр Зубков влітку змінить клубну прописку.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
29-річний футболіст узгодив контракт із грецьким АЕКом. У вівторок, 2 червня, у гравця запланований медичний огляд в Афінах.
Напередодні повідомлялося, що Зубков був зацікавлений у зміні клубу. Щоправда, пріоритетним для себе варіантом він розглядав американську МЛС.
Цього сезону український легіонер відіграв за турецьку команду 37 поєдинків у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 4 забиті м'ячі та 7 асистів.
