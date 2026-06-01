Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначився наступний клуб Зубкова

Олександр Булава — 1 червня 2026, 22:49
Визначився наступний клуб Зубкова
Олександр Зубков
ФК Трабзонспор

Вінгер Трабзонспора Олександр Зубков влітку змінить клубну прописку.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

29-річний футболіст узгодив контракт із грецьким АЕКом. У вівторок, 2 червня, у гравця запланований медичний огляд в Афінах.

Напередодні повідомлялося, що Зубков був зацікавлений у зміні клубу. Щоправда, пріоритетним для себе варіантом він розглядав американську МЛС.

Цього сезону український легіонер відіграв за турецьку команду 37 поєдинків у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 4 забиті м'ячі та 7 асистів.

Раніше повідомлялося, що український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський продовжить кар'єру у Трабзонспорі.

АЕК Олександр Зубков Трабзонспор Футбольні трансфери

Олександр Зубков

Український вінгер погодився змінити клубну прописку, але трансфер залежить від продажу його земляка
Зубков може продовжити кар’єру у МЛС
Зубков і Батагов потрапили до символічної збірної сезону чемпіонату Туреччини
Трабзонспор із Зубковим здобув вольову перемогу над Генчлербірлігі та вийшов у фінал Кубку Туреччини
Зубков відзначився голом у центральному матчі 33 туру турецької Суперліги

Останні новини