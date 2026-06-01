Визначився наступний клуб Зубкова

Вінгер Трабзонспора Олександр Зубков влітку змінить клубну прописку.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

29-річний футболіст узгодив контракт із грецьким АЕКом. У вівторок, 2 червня, у гравця запланований медичний огляд в Афінах.

Напередодні повідомлялося, що Зубков був зацікавлений у зміні клубу. Щоправда, пріоритетним для себе варіантом він розглядав американську МЛС.

🚨🟡⚫️ AEK Athens have agreed deal to sign Oleksandr Zubkov from Trabzonspor.



Medical tomorrow for the 29 year old winger. pic.twitter.com/7G7ys8Ab3P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026

Цього сезону український легіонер відіграв за турецьку команду 37 поєдинків у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 4 забиті м'ячі та 7 асистів.

Раніше повідомлялося, що український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський продовжить кар'єру у Трабзонспорі.