Полісся націлилось на трансфер ексгравця Реала

Іспанський універсальний півзахисник Альбасете Хаві Вільяр близький до переходу в житомирське Полісся.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Полісся шукало опорного півзахисника, вибір впав саме на Вільяра. Перехід гравця може відбутися найближчим часом.

23-річний футболіст є вихованцем академій іспанської Мурсії та каталонської Барселони. Пізніше він приєднався до мадридського Реала, де виступав за молодіжну команду клубу. У сезоні-2025/26 захищав кольори Альбасете, за який провів 29 матчів і відзначився одним забитим м'ячем.

Нагадаємо, що Полісся завоював бронзові медалі за підсумками сезону УПЛ-2025/26, поступившись лише чемпіону Шахтарю та другому ЛНЗ. Після цього результату житомиряни попрощалися із бразильським легіонером Лукасом Тейлором.

Також вже була інформація, що "вовки" визначилися із місцем, де гратимуть домашні матчі Ліги конференцій.