Ми втратили свій дім, але не втратили свою ідентичність: Палкін пояснив стратегію підписання Шахтарем бразильців

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про стратегію підписання бразильських футболістів до команди, наголосивши, що ця модель працює, адже це місток для футболістів для переходу в топові чемпіонати.

Про це він сказав у інтерв'ю The Guardian.

"Ми віримо в нашу модель. Так, ми втратили свій дім, але не втратили свою ідентичність. Ми працюємо з бразильськими гравцями вже понад 20 років. І протягом усіх цих років у нас є велика, велика довіра. Бо вони розуміють, що Шахтар – це місток для переходу в топові європейські чемпіонати.

Коли ми навіть сьогодні ведемо з ними переговори, ми не продаємо комфорт, адже всі розуміють реалії світу", – сказав Палкін.

Раніше Палкін також заявив, що клуб може втратити кошти через тимчасове відсторонення ексвінгера "гірників" Михайла Мудрика, який зараз виступає за Челсі.