Досвідчений боєць проти дебютанта: прев'ю фіналу Ліги конференцій Бетіс – Челсі

Вже у середу, 28 травня, відбудеться фінал третього за престижністю єврокубка – Ліги конференцій, в якому зустрінеться лондонський Челсі та Бетіс.

Чемпіон пропонує розібратись, у якому настрої та з якими сподіваннями команди підходять команди, що подолали довгий шлях до Міського стадіону у Вроцлаві.

Новачок-фіналіст проти дворазового переможця Ліги чемпіонів

Турнір було засновано у 2021 році і якщо для лондонського колективу це дебютний виступ у цьому турнірі, то Бетіс вже мав певний, хоч і негативний досвід.

У сезоні-2023/24 "огірки" посіли третє місце у групі C в Лізі Європи, але не змогли пробитись до плейоф Ліги конференцій через стики, поступившись у двоматчевому протистоянні Динамо Загреб – 0:1 та 1:1.

Whose name will be etched in history this year? 🏆#UECL pic.twitter.com/Nv6J5lcJoN — UEFA Conference League (@Conf_League) May 23, 2025

Зазначимо, що для Бетіса цей фінал – перший єврокубковий у 117-річну історію, тоді як Челсі має за плечима дві перемоги у Лізі чемпіонів (2012, 2021) та дві перемоги у Лізі Європи (2013, 2019).

Шлях до фіналу

Сезон-2023/24 лондонський клуб завершив для себе на незвичному шостому місці, а боси "синіх" не дочекавшись завершення кампанії звільнили Маурісіо Почеттіно.

Енцо Мареска хоч і застосовував ротацію в Лізі конференцій, усвідомлюючи рівень суперників, проте без погромів все одно не обійшлось. Протягом основного етапу були обіграні Ноа 8:0, Шемрок Роверс 5:1 та Панатінаікос – 4:1.

Відзначимо Михайла Мудрика, який чудово користувався тим ігровим часом, який він отримував на цьому етапі. Чотири матчі, 3+3 за системою "гол+пас", серед яких дубль з асистів та забитий м'яч у ворота Панатінаікоса. На жаль, наразі українець відсторонений від футболу через позитивну допінг-пробу.

У плейоф Челсі розібрався з Копенгагеном, Легією, від якої зазнав єдиної поразки у цьому розіграші та Юргорденом. Якби не 1:2 від польського колективу в Лондоні, то "сині" могли б бути другим клубом у сезоні-2024/25, який пройшов весь турнір без поразок. Першим був Манчестер Юнайтед, який у фіналі програв Тоттенгему.

Бетіс на шляху до основного етапу іспанський колектив вибив криворізький Кривбас, після чого посів лише 15 місце в турнірній таблиці загального етапу, тому вимушений був грати ще й Гентом, який здолав за сумою двох матчів 3:1.

Потім "вердібланкос" пройшли Вікторію, Ягеллонію та Фіорентину, перемогу над якою приніс гол Еззальзулі на початку першого овертайму. Левову частку заслуги в цій має Антоні, який в першому таймі матчу-відповіді філігранним ударом реалізував штрафний удар.

Sit back and enjoy this sensational finish from Antony 🥵#UECL | @RealBetis pic.twitter.com/tYhS4InRFv — UEFA Conference League (@Conf_League) May 9, 2025

З яким настроєм команди підходять до фіналу

Для Бетіса сезон завершився нічиєю проти Валенсії та шостим місцем в турнірній таблиці Ла Ліги, завдяки чому команда гарантовано зіграє в основному етапі Ліги Європи наступного сезону.

Черговим голом у футболці "огірків" відзначився Антоні, який приєднався до команди взимку на правах оренди з Манчестер Юнайтед та перевернув з ніг на голову як гру Бетіса, так і ставлення до себе з боку футбольного суспільства. 25 матчів у всіх турнірах, 9 голів та п'ять асистів не просто допомагали команді здобувати перемоги, а й надихали партнерів на чудову гру.

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Челсі провів повноцінний сезон під керівництвом Енцо Марески, який досить непогано впорався із завданням збалансувати стартовий склад, маючи на контракті понад 30 футболістів.

Підсумковий результат дебютної кампанії перевершив сподівання – в останньому турі гол Колвілла приніс лондонцям мінімальну перемогу над Ноттінгемом, а з нею й четверте місце у турнірній таблиці АПЛ. Додати до цього єврокубок, хоч і третій за престижністю, було б чудовим здобутком для Марески.

Коментарі перед матчем

Обидва тренери позитивно дивляться на життя напередодні матчу, хоча Мареска, звісно, більш стриманий у своїх коментарях. Все ж, для Бетіса це значно більша подія, ніж для Челсі.

"Звісно, що я радий тому факту, що ми гратимемо у фіналі. Мені дуже приємно бачити радість на обличчях вболівальників Бетіса. Ми не тільки зраділи самому фіналу, а й супернику, якого отримали. Я одразу відправив повідомлення для Марески з моїми привітаннями", – розповідав Пеллегріні.

"У Севільї я познайомився зі своєю дружиною, тут народився мій перший син. Я грав за Севілью і пам'ятаю це дербі. Зараз ми маємо унікальну можливість стати першим клубом, який виграв усі три єврокубки. Ліга конференцій – це відправна точка для формування чемпіонського менталітету", – вважає Мареска.

Кожен тренер має свою мотивацію, але знайти її простіше, звісно, гравцям Бетіса. Антоні хоче виграти трофей після "зіслання" з Манчестер Юнайтед, Іско захоче довести, що він не "збитий льотчик" після відходу з Реала, а Марк Бартра точно волітиме виграти свій перший трофей, у якому він бере безпосередню участь.

Орієнтовані склади на фінал Ліги конференцій

Бетіс: Адріан – Сабалі, Бартра, Натан, Родрігес – Кардосо, Форнальс, Антоні, Іско – Еззальзулі, Бакамбю

Травмовані: Авіла, Бельєрін, Льоренте, Рока

Челсі: Йоргенсен – Джеймс, Адарабійо, Бадьяшиль, Кукурелья – Кайседо, Дьюсбері-Голл, Мадуеке, Палмер, Санчо – Джексон

Травмовані: В. Фофана, Д. Фофана, Келлімен.

Не гратиме з інших причин: Мудрик

Прогноз Чемпіона

Нічия 1:1 в основний час та перемога Бетіса у додатковий.

Де дивитись фінал Ліги конференцій

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL. Також текстову трансляцію проведе для сайт "Чемпіон".

Прогноз від GGBET

Перемога Бетіса в основний час – 4.6

Нічия – 3.65

Перемога Челсі в основний час – 1.83

Бетіс виграє Лігу конференцій – 3.00

Челсі стане переможцем турніру – 1.40

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