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На Довбика з'явився черговий претендент з іспанської Ла Ліги

Олексій Мурзак — 16 травня 2025, 18:33
На Довбика з'явився черговий претендент з іспанської Ла Ліги
Артем Довбик
Getty Images

Італійські ЗМІ продовжують наголошувати на тому, що Рома готова влітку продати українського форварда Артема Довбика в інший клуб.

Зокрема, одне з провідних видань країни Gazzetta dello Sport повідомляє, що римляни не проти продати нападника через його погану результативність.

За інформацією джерела, інтерес до Довбика знову приписують Жироні, звідки він і перейшов до Роми, також у списку претендентів з'явився цьогорічний фіналіст Ліги конференцій – Бетіс.

Зазначимо, що раніше сам Довбик спростував інформацію про те, що може повернутися в Жирону.

Раніше повідомлялося, що Артемом цікавиться Фіорентина, яка шукає можливу заміну лідеру нападу Мойзе Кіну.

Сумарно у поточному сезоні 27-річний нападник збірної України провів 45 матчів за Рому в усіх турнірах, у яких відзначився 17 голами та 4 асистами.

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