На Довбика з'явився черговий претендент з іспанської Ла Ліги

Італійські ЗМІ продовжують наголошувати на тому, що Рома готова влітку продати українського форварда Артема Довбика в інший клуб.

Зокрема, одне з провідних видань країни Gazzetta dello Sport повідомляє, що римляни не проти продати нападника через його погану результативність.

За інформацією джерела, інтерес до Довбика знову приписують Жироні, звідки він і перейшов до Роми, також у списку претендентів з'явився цьогорічний фіналіст Ліги конференцій – Бетіс.

Зазначимо, що раніше сам Довбик спростував інформацію про те, що може повернутися в Жирону.

Раніше повідомлялося, що Артемом цікавиться Фіорентина, яка шукає можливу заміну лідеру нападу Мойзе Кіну.

Сумарно у поточному сезоні 27-річний нападник збірної України провів 45 матчів за Рому в усіх турнірах, у яких відзначився 17 голами та 4 асистами.