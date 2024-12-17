Мудрика тимчасово відсторонили від футболу, Челсі розпочав розслідування

Вінгер Челсі Михайло Мудрик був тимчасово відсторонений від футболу після того, як з'явилася інформація про його позитивний допінг-тест.

Про це повідомляє Daily Mail.

Українець пропустив останні п'ять матчів "пенсіонерів" з невідомих причин.

За інформацією видання, Мудрик не грав саме через підозру на несприятливий результат аналізів.

Правила Футбольної Асоціації передбачають, що гравець, який отримав повідомлення про результат тесту, може бути тимчасово відсторонений від гри. Після цього він має можливість надати пояснення до того, як буде прийнято рішення про можливе звинувачення.

Вважається, що Челсі розпочав власне розслідування, яке може бути пов'язане із харчовою добавкою. Відомо, що Мудрик проходив тест у серпні і його результат був негативним. Клуб наполягає на тому, що з тих пір футболіст не змінив свого підходу до справи.

Джерело повідомляє, що Мудрик міг вжити допінг за межами Англії, оскільки відповідна речовина там недоступна. Мудрик все ще чекає на результати зразка "Б" та співпрацює з клубом.

Нагадаємо, що останнім гучним прикладом проваленого допінг-тесту був випадок із Полем Погба, який отримав 4-річну дискваліфікацію. Але пізніше вона була скорочена до 18 місяців.

Це все одно не врятувало француза від розриву контракту з Ювентусом.