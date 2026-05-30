ПСЖ в серії пенальті обіграв Арсенал та вдруге поспіль виграв Лігу чемпіонів

У суботу, 30 травня, відбувся фінал Ліги чемпіонів з футболу сезону-2025/26, у якому ПСЖ обіграв Арсенал та вдруге поспіль виграв найпрестижніший клубний європейський трофей.

В основний час зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Вже на 6-й хвилині нападник "канонірів" Кай Гаверц здійснив чудовий індивідуальний прохід та пробив з меж штрафного майданчика під поперечку воріт Матвєя Сафонова, який був неспроможний впоратись із цим пострілом.

Цікаво, що цей удар і залишився єдиним у площину воріт за весь перший тайм. ПСЖ намагався зрівняти рахунок, однак лондонці без особливих проблем відбилися і пішли на перерву в ролі лідерів.

У другому таймі малюнок гри особливо не змінився, ПСЖ грав першим номером, захист англійського клубу впевнено відбивався, але до 62 хвилини, коли у власному штрафному правила порушив Москера. Після перегляду VAR арбітр призначив 11-й метровий, який впевнено реалізував Усман Дембеле, відновивши паритет на табло.

Пройшло трохи більше 10 хвилин, як підопічні Луїса Енріке взагалі мали супер шанс вперше у матчі вийти вперед: Хвіча Кварацхелія накрутив захисників і пробив з меж штрафного майданчика, м'яч, після цього удару, опинився за спиною голкіпера, але його підстрахував захисник, перевівши "снаряд" у стійку воріт.

Пізніше хорошу нагоду мав Бредлі Барколя, який вискакував 1 на 1 з Райєю, але голкіпер Арсенала вчасно вилетів з воріт та у падінні намертво зафіксував м'яч. Водночас команд Мікеля Артети намагалася ловити суперника на контратаках, а помилки французи робили, втім, завершити ці спроби бодай ударом не вдавалося.

У підсумку в основний час команди переможця не визначили, перевівши гру у додаткові екстратайми по 15 хвилин, де вже емоції більше посунули на другий план сам ігровий процес, про що свідчить кількість зароблених жовтих карток, втім, обійшлося без вилучень. Також зазначимо, що після першої 15-хвилинки на полі з'явився український захисник паризького клубу Ілля Забарний.

Отже, долю переможця турніру вирішувала серія 11-метрових, де сильнішими були підопічні Луїса Енріке. Але тут лондонці самі створили собі проблеми, Езе та Габріель не змогли влучити у ворота, водночас Райя потягнув один удар від суперника, чого виявилося замало.

Ліга чемпіонів з футболу-2025/26

Фінал, 30 травня

ПСЖ – Арсенал 1:1 (0:1) 4:3 по пенальті

Голи: 0:1 – 6 Гаверц, 1:1 – 65 Дембеле (пенальті)

ПСЖ: Сафонов, Хакімі, Маркіньйос (Забарний, 106), Пачо, Мендеш, Невеш, Вітінья (Беральдо, 106), Руїс (Заїр-Емері, 95), Дуе, Дембеле (Рамуш, 90+6), Кварацхелія (Барколя, 84)

Арсенал: Райя, Москера (Тімбер, 66), Саліба, Габріел, Інкап'є, Райс, Льюїс-Скеллі (Субіменді, 91), Сака (Мадуеке, 83), Едегор (Дьокереш, 66), Троссар (Троссар, 83), Гаверц (Езе, 91)

Попередження: Невеш (90+6), Мендеш (118) – Москера (46), Сака (54), Дьокереш (98), Райс (103)

Нагадаємо, переможцем Ліги Європи стала Астон Вілла, водночас Кубок Ліги конференцій виборов Крістал Пелес.