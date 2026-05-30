ПСЖ став другою командою, що виграла Лігу чемпіонів двічі поспіль

ПСЖ після перемоги над лондонським Арсеналом стала 2-ою командою, яка виграла у декількох фіналах Ліги чемпіонів поспіль.

"Парижани" доєдналися до Реал Мадрид, який вигравав поспіль у 2016-2018 роках.

До реформи Ліги чемпіонів у сезоні-1991/92, коли турнір називався Кубок європейських чемпіонів, вигравали поспіль вісім команд: Реал Мадрид (1956-1960), Бенфіка (1961-1962), Інтер Мілан (1964-1965), Аякс Амстердам (1971-1973), Баварія Мюнхен (1974-1976), Ліверпуль (1977-1978), Ноттінгем Форест (1979-1980), Мілан (1989-1990).

Минулого року в фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ виграла у міланського Інтера з рахунком 5:0.

Нагадаємо, що ПСЖ також стала 12-ю командою, яка виходила у фінал декількох сезонів Ліги чемпіонів поспіль.